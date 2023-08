Calor em Évora pode chegar aos 44 graus esta segunda-feira

Mais de 120 concelhos do interior Norte e Centro e dos distritos de Beja e Faro estão hoje em perigo máximo de incêndio, avisa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Em Évora as temperaturas poderão ascender aos 44 graus Celsius.

Estão em perigo muito elevado de incêndio cerca de 60 concelhos dos distritos de Faro, Beja, Évora, Portalegre, Lisboa, Leira, Aveiro, Viseu, Porto, Braga, Viana do Castelo, Vila Real e Bragança. Em perigo elevado encontram-se cerca de 70 outros concelhos dos distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Leiria, Coimbra, Lisboa, Santarém, Portalegre, Beja, Évora, Setúbal e Faro.

O risco de incêndio determinado pelo IPMA tem cinco níveis, que vão de reduzido a máximo, sendo os cálculos obtidos a partir da temperatura do ar, humidade relativa, velocidade do vento e quantidade de precipitação nas últimas 24 horas.

Face às previsões meteorológicas para os próximos dias, o Governo está a ponderar declarar situação de alerta devido ao elevado perigo de incêndios rurais, disse esta segunda-feira a secretária de Estado da Protecção Civil.

Desde o início do ano, as mais de 5529 ocorrências de fogo já afectaram 19.106 hectares de espaços rurais. Para esta segunda-feira, o IPMA prevê uma pequena subida da temperatura no Norte e Centro, e a continuação de tempo quente com céu limpo. O vento vai soprar mais intenso nas terras altas.

Quanto a temperaturas, as mínimas vão variar entre os 14º Celsius (Bragança) e os 28ºC (Portalegre), enquanto as máximas oscilarão entre os 29ºC (Faro e Sines) e os 44ºC de Évora.