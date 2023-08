Arderam 6000 hectares em incêndio que continua activo em Castelo Branco

Um incêndio que, desde sexta-feira, atinge uma área florestal dos concelhos de Castelo Branco e Proença-a-Nova, já consumiu 6000 hectares até ao início da tarde deste sábado, segundo um balanço feito no local por responsáveis Autoridade Nacional de Emergência e Protecção Civil. No terreno estão mais de 1000 operacionais, apoiados por 12 aeronaves, face a um combate que as autoridades classificam como “difícil”.

A zona onde lavra o fogo é de “enorme potencial” combustível, de acordo com o 2.º comandante da Protecção Civil do Centro, Jody Rato, que fez um ponto de situação aos jornalistas, no local, ao início da tarde deste sábado. Face às características do terreno e às dificuldades de acesso às frentes de incêndio, os 6000 hectares que arderam até ao momento, segundo as estimativas dos responsáveis da Protecção Civil, são considerados uma “área reduzida”.

O combate às chamas é “difícil” repetiu, mais do que uma vez, Jody Rato. No local estavam, ao início da tarde deste sábado, 800 bombeiros, apoiados por 264 viaturas — um número que entretanto superou os mil, segundo o site da Protecção Civil. Esperam-se reforços nas próximas horas, com seis grupos de combate, especializados não só em fogos florestais, mas também em fogos urbanos, de modo a reforçar a protecção às populações no local.

O responsável da Protecção Civil antecipa que sejam precisos “alguns dias de trabalho” para dominar o fogo e fazer as necessárias operações de rescaldo e consolidação.

Desde o início da manhã, os bombeiros têm sido apoiados “praticamente em continuidade” por um mínimo de seis aeronaves, apesar de “algumas dificuldades” motivadas pelo fumo. Ao início da tarde, havia 12 meios aéreos mobilizados para este incêndio.

Este incêndio deflagrou ao início da tarde de sexta-feira na localidade de Carrascal, no concelho de Castelo Branco, “numa zona de difícil acesso”, classificou o responsável pela Protecção Civil. O fogo atinge áreas dos concelhos de Castelo Branco e Proença-a-Nova.

Ainda segundo Jody Rato, até ao momento não houve nenhuma aldeia da área atingida pelo incêndio que tenha sido evacuada, ainda que tenha havido “retirada temporária” de pessoas em algumas localidades.