O Animal de Ana Marta Ferreira: “Sempre quis ter um casal”

Conhecê-los é conhecer a relação que têm com os animais. A actriz Ana Marta Ferreira divide os mimos entre o cão Artur e a cadela Canela.

"Já tive caniches anões quando era mais pequena e depois os meus grandes amores, um pastor alemão chamado Spike e uma boxer que era a Indy. Neste momento, tenho dois cães, o Artur e a Canela.

Adoptei o Artur há três anos, quando ele tinha um ano, e a Canela, que veio com três meses, foi um presente. Sempre quis ter um casal. São cães muito diferentes: o Artur é um bocadinho ansioso, mas muito querido. Na verdade, só quer mimos e atenção. A Canela já é mais independente e reguila, mas muito meiguinha.

Os meus cães brincam imenso juntos, o que é óptimo. Mas como vivo perto do Parque Florestal de Monsanto, conseguimos dar boas caminhadas com eles. Em casa, estão sempre perto ou em cima de nós. Gostam de estar no mimo.

Ana Marta Ferreira Começou a carreira de actriz aos 9 anos na série da TVI Morangos com Açúcar. Ao longo destes 20 anos de carreira participou nas séries Clube das Chaves, Liberdade 21 ou, mais recentemente, O Clube, assim como várias novelas e filmes. No cinema interpretou a cantora Laura Diogo das Doce no filme Bem Bom (2020). Actualmente é Bárbara Barreto na novela da SIC Sangue Oculto.

Em relação aos direitos dos animais, acho que a partilha de informação da luta pelo bem-estar e protecção é muito importante. Faço sempre questão de partilhar e informar os meus seguidores de novas leis e petições, de casos de sucesso ou de casos de maus tratos. As pessoas têm que estar informadas para poderem agir.

Além disso, gosto também de apoiar pequenas associações que ajudam no resgate de animais em situações complicadas. Eles são família e, se não temos capacidade de cuidar e dar amor, é melhor não os termos. São os seres que nos dão tudo só com o olhar. É muito revoltante ver que há animais que sofrem."

Depoimento construído a partir de entrevista por email