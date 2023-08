E se os legumes das minhas receitas viessem do meu terraço?

"Do nosso terraço para o seu prato." O slogan é do restaurante Slash, de Matosinhos, que vê crescer os seus próprios legumes e ervas e tem tudo à mão de cozinhar. E o lema pode aplicar-se a outros pratos noutros sítios, na cantina da escola, na copa de uma empresa, num hotel, etc. A responsável pela ideia chama-se Noocity, startup que se lembrou de tornar "as cidades mais verdes", uma horta/uma varanda/um terraço/um bairro de cada vez.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt