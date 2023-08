Mugaritz, um restaurante a fazer os seus próprios vinhos

“Se investimos tanta criatividade para desenvolver nossos pratos, porque não fazemos a mesma coisa para criar as nossas bebidas?” A pergunta, aparentemente inocente, manifestou-se na mente do chef Andoni Luis Aduriz, mas causou uma revolução na forma como são escolhidos (e criados) os vinhos que fazem parte da carta do Mugaritz, o restaurante que ele mantém há 25 anos em Errenteria, no interior do País Basco, Espanha.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt