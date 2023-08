Papa Francisco: de Camões a Saramago

O que citamos e aqueles a que nos referimos, aqueles que são as nossas referências dizem muito do que queremos transmitir e estão ao serviço daquela que é a nossa intenção comunicativa.

Francisco, o Papa mais velho de sempre a participar numa Jornada Mundial da Juventude (JMJ). Fisicamente, envelhecido, mas, no discurso, de uma vivacidade contagiante e uma atenção ao outro que se observa em vários pormenores. Destaco as referências aos autores portugueses com que tem pontuado os seus discursos, demonstrando, assim, a sua preocupação em aproximar-se daqueles que o ouvem, em particular dos portugueses, que acolhem esta monumental dinâmica das jornadas, citações das quais podemos tirar, como no fim procuro sistematizar, algumas conclusões.