Falha no acordo de cereais eleva índice de preços alimentares da FAO em Julho

Depois de vários meses em queda, índice alimentar da agência da ONU para a alimentação e agricultura voltou a subir, com o preço do trigo a inverter a queda de Junho. Arroz está em máximos de 12 anos.

Contrariando uma tendência de vários meses, o índice alimentar da Organização para a Alimentação e a Agricultura das Nações Unidas (FAO na sigla inglesa), voltou a registar, em Julho, um aumento. Passou de 122,4 pontos em Junho para 123,9 pontos no mês passado, um crescimento de 1,3%, que, ainda assim, coloca o índice de preços de matérias-primas agro-alimentares num patamar 11,8% abaixo de Julho de 2022. As principais justificações para a evolução mensal, diz a organização, é o fim da iniciativa relativa aos cereais do Mar Negro e as novas restrições à exportação de arroz pela Índia.