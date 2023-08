Basil da Cunha filma a música no coração da Reboleira, e é um coração feminino

Ainda ontem (enfim, há menos de um mês) Basil da Cunha levou para casa o prémio de melhor realização em Vila do Conde pela sua curta 2720, e já temos aí outro filme do cineasta luso-suíço nascido em Morges, em 1985. Manga d’Terra, a sua terceira longa-metragem, tem nesta sexta-feira estreia mundial no Concurso Internacional do festival de Locarno (onde a anterior, O Fim do Mundo, já tinha sido mostrada em 2019). Dois filmes muito próximos um do outro, e por mais razões do que à partida pareceria: poucos dias antes de partir para Locarno, o realizador explica ao PÚBLICO que 2720 e Manga d’Terra são mesmo filmes “complementares”, mesmo que com gramáticas diferentes.

