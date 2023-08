Mota Amaral : “Não tenho acompanhado de muito perto a liderança de Montenegro”

Foi deputado antes do 25 de Abril, acompanhou o ocaso da ditadura durante a denominada primavera política prometida por Marcello Caetano e integrou a ala liberal de, entre outros, Sá Carneiro e Pinto Balsemão. Foi eleito para a Assembleia Constituinte e viveu os primeiros passos da democracia. Esteve à frente do Governo Regional dos Açores durante cinco mandatos, entre 1976 e 95, e foi presidente da Assembleia da República de 2002 a 2005. É recordista no exercício de funções públicas. Na década de 70 do século passado foi insultado pelo deputado Américo Duarte da UDP, e em Abril, na comemoração dos seus 80 anos de vida, recebeu uma mensagem de Francisco Louçã.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt