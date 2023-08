Suba à montanha e siga o cheiro a pão acabado de fazer em Videmonte

A aldeia no coração da serra da Estrela convida-nos a viver mais uma edição do Festival Pão Nosso. De sexta-feira a domingo, os fornos comunitários e particulares não vão parar.

As searas de centeio ainda continuam a marcar a paisagem e, acima de tudo, a vida das gentes de aldeia. É aquele cereal que garante o pão à mesa. Cozido em forno de lenha, como manda a tradição. Na aldeia de Videmonte, na serra da Estrela, os saberes e sabores do pão ainda continuam a ser levados muito a sério e, neste fim-de-semana, há uma festa para os celebrar. O Festival Pão Nosso promete uma viagem pelas tradições, com uma pitada de arte e cultura à mistura. O programa arranca já nesta sexta-feira, pelas 20h, com uma festa ao pôr-do-sol no planalto de Videmonte, município da Guarda.