Passadiços do Mondego: a paisagem da serra da Estrela como nunca a vimos

Não se podia pedir mais daquela manhã de Outono. Sol, céu totalmente limpo e uma temperatura amena - tão agradável que nem parecia que estávamos na terra que não se livra da fama de ser fria. Estavam reunidas as condições mais do que perfeitas para meter pernas ao caminho, que se anunciava longo. Exactamente 11,7 quilómetros, inflacionados por uns quantos desníveis e mais de um milhar de degraus, mas que nos brindariam com “paisagens de cortar a respiração”. E se é verdade que esta expressão já soa a lugar-comum, neste caso – viríamos a descobrir depois de quase quatro horas de caminhada –, ela pode ser usada com toda a legitimidade. O que nos é dado a observar ao longo dos Passadiços do Mondego é imponente: a harmonia perfeita entre floresta, rochedo e água, num cenário pontuado por cascatas, ribeiras, arvoredo, cascalheiras e ruínas industriais.