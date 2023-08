Barbenheimer? Japoneses reprovam associação de bomba atómica ao mundo rosa de Barbie

Memes que juntam os dois filmes, que se estrearam em simultâneo em grande parte do mundo, resultaram numa onda de indignação no país do sol nascente.

Barbie e Oppenheimer são dois filmes completamente distintos. Um é inspirado no mundo de uma boneca; o outro retrata a vida de Robert Oppenheimer, o homem que liderou uma equipa que entregou a bomba atómica à Humanidade.

Em comum: o sucesso de bilheteira. Só em Portugal, os dois filmes somaram mais de quatro milhões de euros em pouco mais de uma semana (a nível global, rondaram os mil milhões).

O facto de se terem estreado ao mesmo tempo, assim como o burburinho causado por ambos, levou à criação da corrente Barbenheimer, com uma multiplicidade de memes a invadirem as redes sociais: com Margot Robbie a exibir um penteado em forma de cogumelo atómico ou com Cillian Murphy com Robbie ao ombro a atravessar por uma cidade em chamas.

Foto DR

Mas o que provocou uma onda de indignação no Japão foi o facto de a conta oficial do filme da Barbie ter respondido aos memes. No caso do penteado, respondeu: “Este Ken é um estilista”. Já sobre o segundo, avaliou: “Vai ser um Verão para ser lembrado”.

No Japão, as cenas não provocaram uma onda de humor, mas antes de indignação, com o tópico #NoBarbenheimer a ficar no topo das tendências das redes sociais. A 6 de Agosto, assinalam-se 78 anos sobre o lançamento da bomba atómica de urânio Little Boy em Hiroxima; três dias depois, foi lançada a Fat Man, uma bomba nuclear de plutónio, sobre a cidade de Nagasaki. Estima-se que tenham morrido entre 129 mil e 246 mil pessoas.

Alguns utilizadores japoneses do Twitter responderam aos memes, que pretendiam ser cómicos, com fotografias do ataque e vários declararam que, depois disto, não iriam ver o filme sobre a boneca da Mattel.

A conta do filme Barbie da Warner Bros no Japão, onde o filme se estreia a 11 de Agosto, não ficou calada: “É extremamente lamentável que a conta oficial da sede americana do filme Barbie tenha reagido às publicações nas redes sociais dos fãs de ‘Barbenheimer’.”

Num comunicado desta terça-feira, citado pelo New York Times, a sede da Warner Bros afirmou que “lamenta o seu recente envolvimento insensível nas redes sociais” e apresenta “um sincero pedido de desculpas”. As respostas da conta do filme Barbie aos memes foram entretanto apagadas.