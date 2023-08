Olhe para o céu: a primeira das duas super-Luas de Agosto está visível esta noite

Agosto vai ter duas super-Luas e uma delas estará visível na noite desta terça-feira. Este fenómeno, que ocorre quando uma Lua Cheia coincide com o ponto de maior aproximação do satélite da Terra, vai acontecer quatro vezes em 2023 — incluindo a super-Lua desta noite e uma outra que já aconteceu em Julho.

Máximo Ferreira, director do Centro Ciência Viva de Constância, começa por explicar ao PÚBLICO que “a Lua gira à volta da Terra a uma distância média de 384 mil quilómetros”. Porém, “a órbita da Lua à volta da Terra é uma circunferência ligeiramente achatada — uma elipse —, o que significa que há sempre um ponto da elipse que está mais perto da Terra”. A esse ponto dá-se o nome de perigeu.

Esta noite, acrescenta Máximo Ferreira, “a Lua Cheia vai estar perto do perigeu”, o que significa que vai parecer “um pouco maior”.

Já Ricardo Reis, do grupo de comunicação de ciência do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço, destaca que a super-Lua desta noite estará a uma distância de aproximadamente 357.530 quilómetros da Terra. Ricardo Reis salienta ainda que, embora não seja comum, este também não é um fenómeno “muito raro”. Ao longo deste ano, haverá quatro super-Luas, sendo a desta noite, 1 de Agosto, a segunda (a primeira super-Lua de 2023 foi no início de Julho e a última será no final de Setembro).

Envie-nos as suas fotos da super-Lua Se fotografar a super-Lua vista de Portugal esta terça-feira à noite (1 de Agosto), quer enviar-nos as fotografias para o email ciencia@publico.pt? Pedimos que indique o seu nome e o local de onde tirou a fotografia. Obrigada!

Uma ‘Lua azul’ em Agosto

O mês de Agosto vai assim contar com duas super-Luas, sendo a próxima no dia 31 — essa será, segundo Ricardo Reis, uma “super-Lua Cheia curiosa”, à qual se dá o nome de “Lua azul”. “Quando temos duas Luas Cheias no mesmo mês chamamos uma ‘Lua azul’ à segunda”, diz, salientando que esta é apenas uma designação e que “a Lua não muda mesmo de cor”.

No último dia do mês de Agosto, uma super-Lua vai, portanto, coincidir com uma ‘Lua azul’, algo que é “bastante mais raro e que só vai voltar a ocorrer em 2031”, afirma Ricardo Reis. Além disso, esta será a super-Lua de 2023 que estará mais próxima da Terra — a cerca de 357.344 quilómetros.

Máximo Ferreira aconselha as pessoas a olharem para o céu já na noite desta terça-feira e a presenciarem aquela que será uma “noite de luar”. Perto da Lua, poder-se-ão ver também “pontos luminosos” que correspondem aos planetas Saturno, Júpiter e a “uma estrela da constelação de Peixes”. Em resumo, será “uma noite de Verão com um pouco mais de luar do que é habitual e com a Lua a parecer um pouco maior”. Um fenómeno que “merecer ser observado pela sua beleza e uma certa paz de espírito que proporciona”.