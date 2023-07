Em Colares há uma Musa que fica a caminho da praia

A cervejeira artesanal nasceu em 2016 e conta com mais três Musas: na Bica e em Marvila, em Lisboa, e no Passeio das Virtudes, no Porto.

A caminho da praia das Maçãs, na freguesia de Colares, em Sintra, a antiga torre de abastecimento de água não passa despercebida a quem passa na avenida.

O espaço pertenceu ao antigo bar de cerveja artesanal Hops and Drops, mas reabriu oficialmente em Maio, já com a identidade Musa.

“Tínhamos um carinho por este espaço por ser muito emblemático e social”, começa por explicar a directora de marketing da marca, Bárbara Simões. A Musa nasceu em 2016 pelas mãos de Bruno Carrilho e Nuno Melo, que queriam tentar fazer uma marca de cerveja artesanal “que as pessoas conseguissem compreender” e com a qual “se identificassem”.

A Musa é um dos espaços da Aldeia da Praia, um local que funcionou durante muitos anos como centro de férias para os filhos dos funcionários que trabalhavam na empresa Comboios de Portugal, e que acabou por ficar desactivado em 2004.

A torre branca do antigo depósito de água lembra um farol, com a pequena cabana que está pintada às riscas vermelhas e brancas, as cores que encontramos nas barraquinhas da praia.

À entrada, apontamentos decorativos como uma gaivota e uma garrafa desenhados pelo artista José Cardoso, do projecto Rubber Mirror. Já no interior do espaço, não passam despercebidos os manípulos das torres de cerveja, a imitar as pás com que as crianças brincam na praia. Os candeeiros em forma de balões coloridos iluminam o pequeno balcão e os menus que estão escritos à mão nos azulejos.

Ao contrário das outras Musas (na Bica e em Marvila, em Lisboa, e no Passeio das Virtudes, no Porto), esta cervejaria não serve comida. Mas dentro da Aldeia existem alguns espaços de alimentação com sugestões de comida italiana e tailandesa, hambúrgueres, sushi e até uma gelataria.

Na Musa são os artistas, as bandas e os grandes êxitos musicais que servem de inspiração para dar o nome às cervejas. É o exemplo da Frank Apa, uma American Pale Ale que foi inspirada no guitarrista Frank Zappa, ou a Born in the IPA, a India Pale Ale que partiu do êxito musical Born in the USA, de Bruce Springsteen, como nos explica Bárbara Simões.

No portefólio das cervejas Musa há opções para “vários estilos”, com as receitas a cargo do mestre cervejeiro Nick Rosich. No total são oito cervejas e uma sidra que fazem parte do menu fixo, e em cada mês é lançado um novo sabor para provar. Neste caso, a novidade é a Hey Ho Saison, que Bárbara Simões classifica como “uma cerveja de Verão”.

Para quem não for fã de cerveja artesanal, o menu tem outras sugestões, entre vinhos e bebidas sem álcool.

A celebrar este ano o sétimo aniversário, a Musa aposta ainda numa nova imagem para os rótulos das cervejas, que contaram com a colaboração de diferentes artistas da área do design gráfico, ilustração, pintura e street art.

Com vista para o mar, esta Musa de Colares quer oferecer a quem a visita "uma experiência que não seja apenas beber cerveja".

