Aniversário e nova Fábrica? Na Musa, a festa vai durar três dias

Quando a Fábrica Musa se despediu da Rua do Açúcar, em Marvila, onde eram produzidas as cervejas da marca desde 2017, foi já com uma promessa: aquele não era um adeus definitivo, antes um breve até já. E ainda na ressaca da festa de despedida – de um mês de Março a festejar o fim daquele espaço inaugural “sem lamentos, lamúrias e lamechices” – era anunciado que nem seria preciso caminhar muito para encontrar a nova morada.

A Fábrica Musa seguia “rua acima”, “Marvila adentro”, reabrindo no antigo Bo Brewpub, para onde se tinha mudado a Bolina durante a pandemia. As duas cervejeiras artesanais lisboetas são agora “apenas uma e Marvila continua a ser de ambas”, anunciava a Musa nas redes sociais no final de Março. “Uma amizade de bairro que convergiu num enlace franco, onde não se sobrepõem hierarquias e se ergue sempre o copo ao meio.”

Depois de mês e meio de obras – ainda “com algumas pontas soltas e pormenores inacabados”, mas a promessa de “mais torneiras” de cerveja, “mais lugares”, “muitos mais chapéus e óculos de sol”, “mais fritarias e gostosuras” e “mais palcos, concertos e disco-jóqueis”, vão anunciando no Instagram – a reabertura da Fábrica Musa, agora no número 9 da Rua Vale Formoso, já tem data marcada. E como também há “seis anos de Musa” para celebrar, a festa vai durar três dias.

Na quinta-feira, dia 12, arrancam as celebrações na Musa da Bica, bar inaugurado em 2019 (Lisboa), com DJ set de Von Di, menu especial e festa de aniversário. No dia seguinte, a festa sobe ao Porto, com concerto de Conferência Inferno e DJ sets no Musa das Virtudes, aberto no ano passado. Sábado, abrem as portas da nova Fábrica da Musa, numa festa que se prolonga desde as 14h, com três concertos e cinco DJ sets.

“Depois de dois anos estratosfericamente malucos, a Cerveja Musa volta aos aniversários à moda antiga. Festejam-se seis anos, mas também se celebra a reabertura da nossa mais que tudo Fábrica da Musa, a obra quase completa da Fábrica, em São João da Talha [para onde se muda a produção, à excepção de alguns lotes especiais e experiências], o bar das Virtudes que está pela primeira vez ao nosso lado a soprar as velas e todas as amassadelas que levámos nos últimos tempos”, lê-se numa publicação na página de Facebook. “Depois da sova, a festa.”

O fecho do espaço na Rua do Açúcar estava previsto desde o início de 2020, quando os proprietários dos armazéns que integram aquele bloco de edifícios anunciaram a não-renovação dos contratos com as empresas ali sediadas. O restaurante Dinastia Tang encerrou, outros, como Aquele Lugar que Não Existe, mudaram de localização. A Musa tinha-se mantido de portas abertas ao longo dos últimos dois anos, até não poder “mais ficar”, fechando ali a 27 de Março deste ano.