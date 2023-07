Estagnação no segundo trimestre dificulta metas do Governo para a economia

Depois de um primeiro trimestre surpreendentemente positivo, o Governo e outras entidades reviram as previsões de crescimento em alta. O segundo trimestre veio contudo complicar as contas.

Com as exportações a sofrerem com a quebra da actividade no resto da Europa, a economia portuguesa não conseguiu manter o ritmo forte do primeiro trimestre, travou no período entre Abril e Junho e tornou mais difícil a concretização das mais recentes previsões do Governo para o crescimento da economia em 2023.