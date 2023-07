Depois de arranque forte do ano, economia estagna no segundo trimestre

PIB português regista variação em cadeia nula no segundo trimestre do ano, fazendo a variação homóloga recuar de 2,5% para 2,3%.

Depois de, nos primeiros três meses do ano, ter surpreendido com um crescimento acima do esperado, a economia portuguesa estagnou no segundo trimestre. Uma variação do PIB acima dos 2% no total do ano continua a estar no horizonte, mas a previsão de 2,7% feita pelo Governo torna-se mais difícil de concretizar.

De acordo com a primeira estimativa dos dados das contas nacionais publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística, Portugal registou, no segundo trimestre de 2023, uma variação nula face ao trimestre imediatamente anterior. Este resultado representa uma quebra de ritmo acentuado face àquilo que tinha acontecido no primeiro trimestre do ano, período no qual a taxa de variação em cadeia do PIB atingiu os 1,6%.

O resultado agora obtido fez a taxa de variação homóloga do PIB baixar dos 2,5% registados no primeiro trimestre para 2,3%.

Nesta estimativa rápida, o INE não divulga ainda os valores concretos registados em cada uma das componentes do PIB. No entanto, assinala que a variação nula do PIB em cadeia teve um contributo “negativo” da procura externa líquida “em consequência do comportamento das exportações, compensando o aumento do contributo da procura interna que reflectiu a aceleração do consumo privado”.

Isto é, em relação àquilo que tinha acontecido no primeiro trimestre, registou-se agora um desempenho mais fraco das exportações, que tinham sido o principal factor por trás do forte arranque de ano, e uma aceleração do consumo privado, que não foi suficiente para compensar o resultado menos favorável proveniente das relações económicas com o exterior, a que não será alheia a forma como a economia europeia está a reagir à actual conjuntura de inflação e taxas de juro altas.

Apesar desta estagnação da economia no decorrer do segundo trimestre, Portugal continua a ter no horizonte um crescimento na casa dos 2% no total do ano de 2023. De facto, graças ao forte arranque do ano, é possível, mesmo que o PIB continue, no terceiro e quarto trimestres, a apresentar taxas de variação trimestrais nulas, atingir uma taxa de crescimento anual de 2,1%. Isto significa que apenas uma variação negativa do PIB na segunda metade do ano poderá colocar o país em 2023 com um crescimento abaixo de 2%.

Já para que seja atingida a variação do PIB de 2,7% apresentada recentemente pelo ministro das Finanças como nova estimativa do Governo para este ano, será necessário que, depois de estagnar no segundo trimestre, a economia seja capaz de registar, nos trimestres que faltam, uma variação média de 0,7%.