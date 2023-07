Don Winslow: “O grande romance anti-Trump há-de ser uma novela satírica”

Ao ler um livro de Don Winslow somos transportados para o submundo do crime no América do Norte, o narcotráfico, as máfias, numa escrita tensa, rica em pormenores, que nos faz mergulhar no inferno em que assenta a vida normal. A sua trilogia Cartel, sobre a perseguição obsessiva do agente da administração americana de luta contra a droga (DEA) Art Keller ao líder de um grupo de narcotráfico mexicano que recorda El Chapo e o cartel de Sinaloa, foi um sucesso internacional.

