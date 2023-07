Lançada aplicação móvel para apoiar orientação dos participantes da JML

A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) lançou, nesta quarta-feira, a aplicação móvel oficial do evento para telemóveis e tablets, em cinco idiomas, com o objectivo de “apoiar a orientação e logística dos participantes”. A aplicação Lisboa 2023 já está disponível nos sistemas operativos Android (Google) e iOS (Apple).

De acordo com uma nota publicada no site do evento, a ferramenta digital dispõe de uma agenda com a programação, de 1 a 6 de Agosto, dos eventos centrais, do Festival da Juventude, da Cidade da Alegria e dos encontros Rise Up em tempo real.

Tem ainda disponível um mapa que permite “de forma interactiva localizar os diferentes eventos e visualizar os recintos e serviços de apoio (rede de restauração, bebedouros, casas de banho, postos de saúde, postos policiais, entre outros serviços)”.

As funcionalidades descobrem-se de forma intuitiva e também é disponibilizada uma secção — Up2Pray — com todos os conteúdos espirituais da JMJ, em particular as leituras e cânticos de todos os eventos centrais e áudios das orações diárias.

“Todos os inscritos na JMJ Lisboa 2023, como peregrinos, voluntários, clero ou média, deverão fazer o registo na aplicação Lisboa 2023 com recurso ao código QR da credencial, para terem acesso ao seu perfil de utilizador, com informação diversa”, explicam.

Foto A app da JMJ DR

Entre as várias informações disponíveis está “o pacote de alimentação escolhido, incluindo o voucher digital, o sector em que está alocado no Campo da Graça, no Parque Tejo, o local onde será o Encontro Rise Up em que irá participar”.

Ademais, acrescentam, “a aplicação será também o meio de comunicação preferencial da organização com os peregrinos para avisos de última hora e quaisquer lembretes, sendo para isso importante que todos activem a recepção de notificações”.

Mostrando-se comprometida com a sustentabilidade, a JMJ integrou na aplicação um Calculador de Pegada de Carbono, em que “os peregrinos inscritos podem, através de um questionário, entender o impacte da sua participação, ao nível de pegada de carbono”.

A aplicação móvel foi desenvolvida pela empresa de software Bliss Applications e disponibilizada pela Altice, enquanto parceira tecnológica do evento.

Lisboa foi a cidade escolhida pelo Papa Francisco para a edição deste ano da JMJ, com as principais cerimónias a terem lugar no Parque Eduardo VII e no Parque Tejo, a norte do Parque das Nações, na margem do Tejo, em terrenos dos concelhos de Lisboa e Loures.