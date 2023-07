Comerciantes perto do palco-altar do Parque Tejo entre expectativa e cepticismo

O desabafo sai, franco, após um leve suspiro, enquanto limpa a ardósia com a ementa do dia que termina. “Se quer que lhe diga, nem sei bem o que esperar disto. Ainda vou pensar um pouco, mas só tomo decisões mais em cima do acontecimento”, afirma Elisabete Fontinha, 49 anos, a dona do pequeno café-restaurante Elite do Oriente, na Avenida D. João II, a artéria principal do Parque das Nações. Interrogada sobre as expectativas ante a iminência da anunciada invasão de peregrinos naquela área da cidade, a propósito da visita papal ao vizinho Parque Tejo, durante a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 2023, a empresária deixa transparecer um misto de hesitação e preocupação.

