Hotel Renaissance, no Porto, abre terraço ao público

Já é possível subir ao terraço do hotel, aberto em Abril no Porto, para assistir ao pôr do Sol ou começar a noite entre cocktails, pratos para partilhar e uma piscina infinita.

Inaugurado em Abril deste ano, o Renaissance Porto Lapa Hotel abre agora o seu terraço ao público, com bar, piscina infinita e “uma vista deslumbrante” sobre a cidade.

Das 17h às 23h, mesmo quem não fique hospedado no hotel pode subir ao quinto piso e aproveitar a paisagem que se avista do Rooftop Bar, “um espaço exclusivo mas descontraído”, entre cocktails e um menu para petiscar, que “é um convite à partilha”, descreve o comunicado.

Entre as sugestões, que integram snacks, saladas e sobremesas, incluindo opções vegetarianas e aromas asiáticos, destacam-se os tacos de abacate e atum com maionese de lima (15€), os croquetes de rabo de boi com maionese de trufa (9€), o sashimi de atum, malagueta e sésamo com vinagrete de soja e maracujá (13€), as gyosas de camarão (15€) ou as espetadas de frango com molho teriaky (11€).

“O hotel dispõe ainda de um parque de estacionamento gratuito para clientes do Rooftop Bar (sujeito a disponibilidade)”, sublinha a nota de imprensa.

Composto por 163 quartos e suítes, um restaurante, dois bares e seis salas de eventos, o Renaissance Porto Lapa é o primeiro hotel da insígnia em Portugal, parte do portefólio global da Marriott Bonvoy.