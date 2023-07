Revisores da CP suspendem greve

A CP chegou esta terça-feira a acordo com o Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), que por sua vez desconvocou de imediato a greve dos revisores e trabalhadores das bilheteiras que estava em curso desde 21 de Julho, e que iria durar até 6 de Agosto, abrangendo a semana da Jornada Mundial da Juventude.

Segundo um comunicado da CP, o SFRCI "aceita as condições de retribuição anteriormente negociadas e acordadas com as outras organizações sindicais" da empresa. O sindicato exigia o respeito pelo princípio de equidade salarial na empresa que, alegava, tinha sido posto em causa com a recente assinatura de um acordo da CP com os maquinistas. Os revisores pediam ainda um reforço das condições de segurança.

O protesto dos revisores e dos trabalhadores das bilheteiras tem tido um forte impacto na circulação de comboios. Estavam definidos serviços mínimos para ligações regionais e de longo curso entre 31 de Julho e 6 de Agosto.