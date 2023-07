FMI vê a economia mundial a crescer 3% e avisa para inflação ainda “elevada”

O agravamento das taxas de juro pelos principais bancos centrais do mundo vai continuar a “pesar” sobre a actividade económica a nível global e as perspectivas para este e o próximo ano permanecem ensombradas por uma inflação elevada que poderá vir mesmo a agravar-se caso haja “novos choques” relacionados com a guerra na Ucrânia e com fenómenos meteorológicos adversos, avisa o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt