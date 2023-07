Há um parque de diversões dedicado à cultura americana a nascer no Oklahoma

Os Estados Unidos vão ter mais um megaparque de diversões, desta vez dedicado à própria cultura americana. Chama-se American Heartland Theme Park and Resort, e vai ter mais de 50 hectares, representando um investimento de cerca de dois mil milhões de dólares.

Tão grande como a Disneyland na Califórnia ou o Magic Kingdom da Disney World na Florida, o novo parque de diversões troca as princesas e outras personagens infantis por “seis terras americanas” - Great Plains, Bayou Bay, Big Timber Falls, Stony Point Harbor, Liberty Village e Electropolis – onde a “temática americana” protagoniza montanhas-russas e outras diversões, “espectáculos ao vivo, atracções para famílias, cursos de água, assim como oferta de comida e bebida com qualidade de restaurante”, anuncia a empresa em comunicado.

O novo parque de diversões, cujo projecto integra ainda um parque aquático coberto, está a ser erguido junto à saída da mítica Route 66 nos arredores de Vinita, no Nordeste do estado de Oklahoma, por uma equipa que integra mais de 20 construtores que ajudaram a criar os dois parques norte-americanos da Disney. Com abertura prevista para 2026, a estimativa é que atraia mais de 4,9 milhões de visitantes por ano.

Foto O parque de diversões vai estar dividido em "seis terras americanas" American Heartland Theme Park and Resort

"Sentimos que este projecto será um factor de mudança para o turismo não só no Nordeste de Oklahoma, mas em toda a região", afirma Kristy Adams, executiva de vendas e marketing do empreendimento, em declarações à CNN Travel.

Ao todo, a propriedade conta com mais de 405 hectares, entre o parque de diversões propriamente dito e o resort adjacente, composto por um hotel de 300 quartos, actualmente em desenvolvimento, e um parque de caravanas com capacidade para 750 veículos e 300 cabines com diferentes comodidades.

De acordo com o comunicado, o Three Ponies RV Park and Campgroung, com 130 hectares e abertura prevista para 2025, será o maior parque de campismo da região central dos Estados Unidos.