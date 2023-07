Sinais da Terra inquieta: assinaturas sísmicas em zonas vulcânicas

Decerto que alguns de nós já sentimos a vibração do solo quando ocorre um sismo. Contudo, se pensarmos melhor, existem muitos outros fenómenos que fazem parte do nosso dia a dia e fazem o solo vibrar, como por exemplo a passagem de grandes camiões, comboios, aviões supersónicos, explosões em minas ou pedreiras e ondas do mar quando pressionam o fundo do oceano. Cada uma destas fontes de energia sísmica faz o solo vibrar de forma diferente, gerando uma assinatura sísmica diferente, que os sismólogos tentam decifrar.

Em Portugal continental observam-se geralmente sismos de magnitude baixa ou moderada, distribuídos pela rede de falhas que caracteriza o nosso país, e por vezes, sismos maiores e destrutivos que ocorrem com menor frequência. Contudo, “tudo muda de figura” quando o assunto é a atividade sísmica no arquipélago dos Açores.

Constituídos por ilhas de origem vulcânica, que se encontram numa zona de fronteira divergente entre três placas tectónicas – euroasiática, norte-americana e africana (Núbia) –, os Açores sofrem os efeitos tanto de sismos tectónicos como também de sinais sísmicos chamados “não-convencionais”, como tremor vulcânico e sismos de longo período.

Os sismos tectónicos são gerados pela rotura de falhas em resposta à deformação tectónica. Sinais chamados “não-convencionais”, comuns em regiões vulcânicas como os Açores, são habitualmente provocados por movimentos de fluidos no subsolo. À medida que a água, gases ou magma se movem através de fissuras e canais subterrâneos, vão gerar tremores sísmicos, diferentes dos causados por sismos tectónicos. Estes sinais são muitas vezes observados antes e durante as erupções vulcânicas. Para complicar este cenário, junta-se o facto de o movimento de fluidos também causar a rotura das rochas do subsolo, gerando sinais semelhantes aos dos sismos tectónicos, difícil de discernir dos sismos de origem puramente tectónica.

Foto Exemplo de dois tipos de sinais sísmicos registados na componente vertical (HHZ) da estacão sísmica BART, em São Bartolomeu, na ilha de São Miguel: (a) sismo tectónico e (b) tremor vulcânico

Tanto as falhas tectónicas como as regiões vulcânicas têm períodos de acalmia, em que as tensões ou pressões vão aumentando de forma gradual e silenciosa, e períodos de instabilidade em que a energia acumulada é libertada repentinamente, quando os sismos ou as erupções acontecem.

Por vezes, estes períodos de maior atividade manifestam-se pela ocorrência de uma grande quantidade de sismos num curto intervalo de tempo (poucos dias, semanas ou meses), a que chamamos “crise ou enxame sísmico”. Estas crises, que podem combinar sismos tectónicos com tremores e eventos de longo período, estão frequentemente relacionadas com a atividade vulcânica e podem trazer consequências significativas para as comunidades locais.

Foto A investigadora Analdyne Soares DR

Tratando-se de eventos naturais complexos, estudar as crises sísmicas em zonas vulcânicas é fundamental para compreender melhor os fenómenos que ocorrem em profundidade. Identificar e compreender os padrões e as características dos sinais sísmicos registados, que possam ser interpretados como precursores de erupções vulcânicas, permite estimar a probabilidade de ocorrência das mesmas, mapear áreas de risco e fornecer informações valiosas para a proteção das comunidades.

A minha investigação de doutoramento consiste em analisar crises sísmicas em ambientes vulcânicos e identificar estes diferentes sinais. Conseguimos aplicar métodos de processamento automático que permitem estimar os parâmetros básicos dos sismos tectónicos, como o momento de ocorrência, localização e magnitude. Procuramos, neste momento, detetar os sinais com diferentes assinaturas sísmicas não-convencionais e analisar a sua relação com a atividade vulcânica e hidrotermal em profundidade.

Estes métodos utilizados têm sido testados num conjunto de dados de alta qualidade registados nos Açores pelo Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores/Instituto de Investigação em Vulcanologia e Avaliação de Riscos (CIVISA/IVAR) e pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O trabalho é realizado em colaboração com estes institutos.

Ao compreender melhor os sismos e a atividade sismo-vulcânica, podemos ajudar a proteger vidas e aumentar a segurança das comunidades que habitam essas regiões.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico

Aluna de doutoramento em Ciências Geofísicas e da Geoinformação na Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa