Crise sismo-vulcânica já causou deformações na ilha de São Jorge

A crise sismo-vulcânica em São Jorge causou uma deformação no terreno da zona central da ilha, diz ao PÚBLICO o director do Centro de Informação e Vigilância Sismo-vulcânica dos Açores (Civisa), Rui Marques. Mas as causas exactas desta deformação no terreno não são claras, nem permitem adivinhar qual o desfecho da crise na ilha de São Jorge, que tem registado actividade sísmica “acima do normal” desde 19 de Março – ainda que a libertação de energia tenha diminuído nos últimos dias.