Os tons de Barbie chegaram à cozinha: quatro receitas para os celebrar

O cor-de-rosa tomou conta das passadeiras vermelhas, das montras e das revistas de moda, mas também se infiltrou naquilo que comemos e bebemos. A culpa é da boneca Barbie. O filme estreia nesta quinta-feira e desafiámos os chefs a propor-nos pratos e bebidas nesses tons.

O desafio foi aceite pelos cozinheiros Pedro de Sousa, do restaurante O Jardim, em Lisboa, e Mycon Melo, do restaurante Mirante Rooftop do Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel, em São Miguel, Açores. Nas bebidas, há duas propostas, uma da equipa de O Jardim, e a outra do chef de bar Filipe Ventura do Icon Rooftop e restaurante Viseversa do Hyatt Regency Lisboa.

Tosta Aberta de Beterraba e Rabanetes

Autoria: chef Pedro de Sousa, do Restaurante O Jardim, em Lisboa

Dificuldade: Média

Porções: 4 Pax

Tempo de Confecção: 30 min

Tempo de Preparação: 30 min

Ingredientes:

500g de beterraba

200g de stracciatella

500 g de pão de sementes

5 g de rábano picante

20 g de alcaparras

Qb de sal

1 kg de açúcar branco

Modo de Preparação:

Fermentar os rabanetes (ver receita em baixo) Assar as beterrabas enroladas em alumínio no forno cerca de 45min a 180ºC. Depois de assadas, descascar e reservar as cascas. Laminar a beterraba a uma espessura de 0,5cm, para que a beterraba seja maleável. Colocar a beterraba já laminada e sem casca numa calda de açúcar 1 TPT (1kg de açúcar 1L de água) aromatizado com pimenta preta em grão, sementes de coentros, alcaçuz, e pimenta rosa. Guardar as cascas da beterraba, levar ao forno a 100ºC durante 20/30 min e deixar secar, depois fazer pó para colocar por cima da tosta. Servir com as alcaparras fritas, rábano picante ralado e oxális. Para as alcaparras fritas, num tacho, colocar azeite a 180ºC, depois fritar as alcaparras durante 3/4 min e retirar. Colocar sob papel absorvente para retirar o excesso de azeite.

Rabanetes lacto-fermentados

Ingredientes:

2% de sal

100% de rabanete cortado à metade

Modo de Preparação:

Cortar os rabanetes que foram previamente lavados, numa bola de inox envolver com os 2% de sal e fermentar os rabanetes num frasco hermético e esterilizado. Colocar película aderente em compacto e deixar o frasco à temperatura ambiente durante 4/5 dias, abrir diariamente para libertar o gás presente.

Empratamento:

Colocar por cima da fatia de pão a stracciatella, as fatias de beterraba de forma orgânica e os rabanetes já fermentados. Colocar o pó de beterraba e oxális.

Cachimbo da Paz

Autoria: equipa de bar do restaurante O Jardim, em Lisboa

Foto Cachimbo da paz DR

Ingredientes:

60ml Mix Beterraba

40ml Gin Tanqueray

15ml Calda Açúcar 2:1

20 Clara de Ovo

Modo de Preparação:

Bater tudo no shaker sem gelo. Adicionar gelo e bater novamente. Decorar com ramo de tomilho flameado.

Lírio dos Açores Marinado, Batata-doce crocante e picles de tubérculos

Autoria: Chef Mycon Melo, do restaurante Mirante Rooftop do Senhora da Rosa, Tradition & Nature Hotel, em São Miguel.

Foto Lírio dos Açores marinado, batata-doce crocante e picles de tubérculo DR

Ingredientes:

120 g filete Lírio dos Açores

80 ml sumo de limão galego

20 ml leite de coco

4 g malagueta

5 g coentros

5 g Batata-doce

50 g mini Beterrabas picles

15 g Cebola roxa

3 g Gengibre

Azeite q.b

Sal q.b

Modo de Preparação:

Para os picles:

350 ml vinagre de arroz

20 g Açúcar mascavado

10 g Sal

5 g Alga kombu

Aquecer todos os ingredientes numa panela, até o açúcar e sal estarem dissolvidos, deixar esfriar com a alga kombu. Laminar os mini tubérculos, beterrabas, cenoura, rabanete. Depois juntar o preparado frio aos tubérculos, deixar repousar e estará pronto a servir.

Para o lírio:

Num liquidificador adicionar sumo de limão galego, cebola roxa, gengibre, coentros, malagueta, adicionar duas pedras de gelo, e bater bem, passar tudo por um coador e finalizar com um fio de azeite e sal a gosto. Reserve no frio. Cortar a batata-doce finamente e fritar a 140°C, por alguns minutos até ficar dourada. Reserve. Laminar o filé de lírio em fatias finas e marinar com o preparado, num prato fundo adicionar o lírio laminado e o preparado e finalizar com picles de tubérculos e a batata-doce crocante. Servir.

Politanmon (variação de Cosmopolitan)

Autoria: chef de bar Filipe Ventura do Icon Rooftop e restaurante Viseversa, do Hyatt Regency, em Lisboa

Foto Politanmon SR

Ingredientes:

4 Framboesas

50 ml Gin

30 ml sumo de limão

Modo de Preparação: