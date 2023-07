Quer pôr-se à fresca? Em Águeda, há duas boas maneiras de o fazer

Se há coisas às quais damos valor quando o calor aperta, é à água fresca e à sombra. Em Águeda, na região de Aveiro, elas surgem de mãos dadas, por causa de um programa de animação que não se esgota no seu calendário habitual — o AgitÁgueda decorre até 23 de Julho, mas deixa marcas até ao final do Verão. Na zona baixa da cidade, as ruas estão repletas de guarda-chuvas, que parecem flutuar no ar e garantem uma boa dose de sombra a quem nelas passeia. E basta dar mais uns passos para chegar à margem do rio Águeda, junto ao Largo 1.º de Maio, e ir a banhos na piscina flutuante modelar.

Aquela que já se transformou numa imagem de marca da cidade, tornando-a conhecida além-fronteiras, está este ano espalhada por quatro artérias do centro urbano. A estas, juntam-se mais três ruas engalanadas com outras decorações. Fitas, corações e bolas coloridas complementam, na perfeição, a ornamentação garantida pelo Umbrella Sky Project, cujas fotografias continuam a correr mundo — o próprio projecto artístico nascido em Águeda, em 2012, tem andado a viajar por vários países.

Pode passear debaixo de toda esta sombra e mescla de cores até ao final de Setembro, sendo que, até final de Agosto, a proposta de passeio pode (e deve) contemplar um mergulho na piscina flutuante modelar instalada no rio Águeda. A estrutura —​ aberta de segunda-feira a domingo, das 15h às 19h, nos meses de Julho e Agosto — conta com duas áreas, uma para iniciantes (infantil) e outra para adultos. Na prática, são duas piscinas numa só: uma com 18 metros de comprimento por oito metros de largura; outra com cinco metros de comprimento por quatro de largura.

Foto Junto à piscina fluvial ADRIANO MIRANDA / PÚBLICO

“A ideia passa por convidar as pessoas a usufruírem da cidade para além destes 23 dias de festa”, destaca Edson Santos, vice-presidente da autarquia, lembrando que por causa do AgitÁgueda a cidade já conta com um roteiro de arte urbana composto por dezenas de espaços pintados por artistas como Goodmess, Coletivo Nora, Mário Belém, EIME, Duo Amazonas, Bordalo II, Halfstudio ou Millo, entre outros.

Sendo visitável em qualquer altura do ano — os visitantes têm disponível uma app que podem usar para percorrer o roteiro —​, esta “galeria a céu aberto” ganhou este ano três novas pinturas.

Da Praça do Município ao antigo IVV

Uma das novas obras de arte consiste numa pintura 3D, instalada na Praça do Município — e da autoria dos artistas italianos Cuboliquido e Eduardo Relero —, que retrata a Rua de Luís de Camões, os guarda-chuvas coloridos e a comunidade local. Trata-se de uma pintura anamórfica, uma técnica que cria uma ilusão de óptica tridimensional, utilizando distorções e perspectivas especiais para que a imagem pareça correcta quando vista de um determinado ponto. Quando vista de outros ângulos, a pintura pode parecer distorcida ou sem sentido, mas no local certo parece que a imagem salta da superfície plana —​ para que saiba o local onde se deve posicionar para ver a pintura correctamente, tem de se colocar em cima do contorno dos pés que está desenhado no chão.

As outras duas pinturas criadas para a edição deste ano do AgitÁgueda podem ser apreciadas no edifício do antigo IVV (Instituto da Vinha e do Vinho) e junto ao Largo 1.º de Maio, e foram criadas no âmbito do projecto AgitLAB – residências artísticas de Águeda

Homenagem aos ABBA encerra o programa Nestes últimos dias de programação, o AgitÁgueda mantém a aposta nos grandes concertos. Esta quinta-feira, actuam Mundo Segundo e Sam The Kid. Na sexta-feira, o palco instalado no Largo do 1.º de Maio estará por conta dos Wet Bed Gang, antecedendo o concerto, no sábado, de Matias Damásio. Já a grande festa de encerramento, no domingo, 23 de Julho, estará por conta da banda de homenagem aos ABBA Platinum. Todos os concertos são gratuitos e têm início pelas 22h.

Passear no Parque de Alta Vila São quase dois hectares de zona verde, repletos de sombras e árvores exóticas para contemplar. Localizado no centro da cidade, no topo de uma encosta confinante com o rio Águeda, o Parque Municipal de Alta Vila convida a um passeio mais demorado. Outrora jardim privado, preserva ainda o chalet de pedra e madeira onde habitavam os proprietários originais, assim como as muralhas com guaritas e ameias, e o lago com as suas pequenas pontes. Está aberto todo o ano e tem acesso gratuito.