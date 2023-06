O céu de chapéus-de-chuva que guarda o Verão e a animação de Águeda

O mês de Julho está à espreita, e com ele chegam ainda mais ideias para os próximos festivais de Verão. Mas em Águeda, a proposta vai além da música. Durante 23 dias, a cidade do distrito de Aveiro enche-se de animação de rua, arte urbana, concertos e tasquinhas.

Olhos postos no céu: os guarda-chuvas coloridos e suspensos no ar são o cartão-de-visita para este evento. A instalação artística The Umbrella Sky é um projecto que embeleza a cidade desde 2012, com principal destaque para a rua Luís de Camões, que já foi considerada e promovida como uma das ruas mais bonitas do mundo pela CNN. As preparações começaram nesta segunda-feira, mas o céu colorido pode ser contemplado até dia 30 de Setembro.

Foto Os guarda-chuva coloridos e suspensos no ar são o cartão-de-visita para este evento MÁRIO ABREU

O programa do AgitÁgueda vai ter os dias marcados por concertos para todos os gostos – T-Rex (dia 7), Richie Campbell (dia 8), Anjos (dia 14) ou Wet Bet Gang (dia 21) são alguns dos nomes no cartaz desta edição. O evento aposta também em “promover” os artistas e bandas musicais vencedores do concurso Talentos AgitÁgueda, uma iniciativa que “incentiva a criação e produção de novos projectos artísticos”.

Para quem gosta de apreciar a arte urbana, há a sugestão de um roteiro com espaços, muros e paredes pintados por diversos artistas nacionais e internacionais, como Godmess, Bordallo II ou Eime.

Foto A arte urbana é uma das sugestões para os visitantes PATRICK FERREIRA

Antes de o festival começar, há uma festa silenciosa no dia 30 de Junho que vai dar as boas-vindas aos participantes, com a música através de headphones pela noite dentro.

Para o primeiro fim-de-semana do festival, a “magia” das estátuas vivas vai percorrer as ruas de Águeda. A baixa da cidade, a Avenida Dr. Eugénio Ribeiro e os jardins da Câmara Municipal, vão ser palco da performance de artistas como John Eicke, o vencedor do Campeonato Mundial de Estátuas Vivas; Wayne Scoot, um dos primeiros artistas do mundo a representar esta arte; António Santos, recordista mundial de imobilidade; e, ainda, o criador Guilherme Ferreira.

Foto A "magia" das estátuas vivas vai percorrer as ruas de Águeda DR

Também neste sábado, há os cantares e danças tradicionais dos grupos de folclore de Recardães, uma freguesia do concelho, e de São Pedro da Lomba do Cavaleiro, dos Açores.

Além de serem um símbolo da cidade, os chapéus-de-chuva vão ser o centro das atenções do desfile do dia 9, que vai da avenida à praça do município.

Foto Os cantares e danças tradicionais marcam o primeiro fim-de-semana do festival DR

O Carnaval Fora D’horas é outro dos momentos do evento, com as ruas repletas de animação e muita música na tarde do dia 16. Para relembrar os ritmos carnavalescos, há um cortejo onde todos desfilam ao som do samba.

A par desta actividade, os participantes são ainda convidados a participar no Color Day, uma caminhada envolvida “num mar de tinta” de cores diferentes, que vai desde a Avenida Dr. Eugénio Ribeiro ao Largo 1º de Maio.

Foto O festival AgitÁgueda decorre de 1 a 23 de Julho DR

E os desfiles não vão ficar por aqui. No último dia, o universo da saga Mad Max também vai invadir as ruas de Águeda com as várias personagens inspiradas neste mundo fictício apocalíptico.

Há também diversão para os mais novos. O pavilhão do Ginásio Clube de Águeda vai ter um parque com insufláveis e trampolins e, ainda, pinturas faciais. Este ano, a novidade é a realidade virtual com vários jogos e simuladores distribuídos por quatro cápsulas.

Foto O Color Day é uma das actividades do dia 16 de Julho DR

E como as tardes de Verão convidam a um mergulho, há ainda uma piscina flutuante modular colocada no rio Águeda, junto ao Largo 1º de Maio, disponível até ao fim do mês de Agosto. No rio são sugeridas outras actividades como canoagem e passeios de barco.

Texto editado por Luís J. Santos