Duo brasileiro ÀVUÀ estreia-se ao vivo em Portugal com Percorrer em Nós

Os cantores e compositores brasileiros Bruna Black e Jota.Pê apresentam-se em duo pela primeira vez em Portugal. Dia 21 no Palácio Baldaya (Lisboa) e 22 no Hard Club (Porto).

Para Jota.Pê é um regresso, para Bruna Black uma estreia. Mas como ÀVUÀ, o duo que criaram pouco antes de ser declarada a pandemia da covid-19, é mesmo a primeira vez que actuam em Portugal. Concorrentes, em anos diferentes, do The Voice Brasil, não foi este concurso que os juntou, mas sim um conhecimento que já vinha de trás mas não se tinha materializado num trabalho conjunto. Como ÀVUÀ, lançaram um primeiro álbum em Setembro de 2022 e é esse trabalho que agora apresentam em Lisboa, no Palácio Baldaya (esta sexta-feira, às 21h30) e no Porto, no Hard Club (sábado, dia 21, às 22h).