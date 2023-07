Verso e reverso do caso Rui Rio

Rio não deve remeter este caso para o caixote do lixo das meras irrelevâncias, mas há uma segunda dimensão em que é muito mais vítima do que culpado.

Há muita coisa, e muita coisa séria, para criticar na investigação que, na semana passada, levou a buscas na sede do PSD e em casa do seu ex-líder (já lá vamos). Infelizmente, nas suas reações iniciais, Rui Rio optou por centrar-se na defesa do indefensável quando poderia ter optado, desde o início, por não minimizar a importância do que não pode ser considerado irrelevante, preservando intacta a sua autoridade para atacar o que a operação tem de verdadeiramente inaceitável (coisa que veio a fazer, dois dias depois, numa boa entrevista à SIC).