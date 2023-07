É a democracia, ********!

Será novidade para muito poucos que nas últimas duas décadas o mundo tem assistido a uma degradação da evolução no sentido da democratização global, contrariando uma tendência contínua do avanço democrático a que se assistia desde os anos 80 do século XX. Não só têm diversas democracias regredido para regimes totalmente não-democráticos como se tem assistido ao advento duma nova entidade: a democracia iliberal.

Na obra publicada no final do ano passado, The Revenge of Power, Timothy Snyder define com clareza a mais recente ameaça às democracias liberais: o "modelo 3P" consubstanciando em três conceitos chave: polarização, populismo e pós-verdade. São diversos os exemplos de democracias estabelecidas que nas últimas décadas têm sido degradadas por movimentos políticos (maioritariamente centrados numa figura nuclear) 3P, como Itália, com Berlusconi e Salvini, Hungria com Órban, Polónia sob o domínio do PiS, a Turquia de Erdogän ou os EUA durante a governação de Donald Trump.

Também Portugal não passa incólume à vaga de populismo e polarização vivida nas democracias modernas desde a massificação das redes sociais, com o surgimento do partido de André Ventura ou a deriva crescentemente populista do Partido Socialista no poder – conivente com os atropelos democráticos na Hungria controlada pelo Fidesz e disponibilizando-se para o branqueamento da imagem de estados antidemocráticos e antiliberais como o regime cubano do presidente Díaz-Canel, e mimetizado por Pedro Sanchéz.

A indisponibilidade da Iniciativa Liberal para colaborar em ações de validação internacional de líderes autocráticos e de regimes autoritários ou crescentemente antiliberais, fazendo uso das instituições democráticas do Estado Português – em especial da Assembleia da República – através de sessões de beija-mão, tem sido aplaudida e criticada em igual medida. Os críticos acusam a IL de falta de maturidade e demonstração da incapacidade de ocupar futuramente um papel nuclear (ou até de liderança) na governação do país pela ausência de "realismo diplomático" na definição da sua política externa.

A democracia não se esgota nas urnas, e muito menos se afirma em simulacros eletivos como os que ocorrem em Cuba e em tantos outros estados ditatoriais que procuram validação externa através da realização de eleições de fachada que não são senão meios de dissimulação

Fique claro, contudo, que a IL está preparada para assumir qualquer função que lhe seja confiada nas urnas pelos cidadãos e que, sabendo distinguir ação partidária de representação do Estado, compreende a necessidade da manutenção de relações diplomáticas e canais e comunicação com Estados terceiros, mesmo aqueles que abominam o nosso modo de vida. Não deve, contudo, o poder político, na prossecução destas necessárias ações, nivelar por igual todos os Estados, e fazer uso da Assembleia da República, colocando dentro da casa da democracia quem não bebe dos mesmos princípios da democracia liberal.

A democracia não é apenas uma eleição. É uma eleição regular, previsível, livre, justa e participada com concorrência partidária. É o direito à greve, ao protesto, à liberdade de expressão. É a garantia da liberdade de imprensa, do direito ao escrutínio do poder político, de ser incómodo. É o respeito por minorias sociais em detrimento da ditadura da maioria. É uma sociedade civil forte, independente e vivida. É um edifício de princípios, valores, direitos, liberdades e garantias inegociáveis onde cabe uma miríade de visões diferentes, projetos distintos e políticas concorrentes.

A Iniciativa Liberal é e sempre será pela democracia, pelo Estado de direito, dentro e fora de portas. Para lembrar sempre que ao final do dia a mensagem final pode ser resumida numa adaptação da célebre expressão de James Carville: "É a democracia, ********!"

O autor escreve segundo o novo acordo ortográfico