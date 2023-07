IL não estará na recepção ao Presidente de Cuba no Parlamento

Rui Rocha escreveu no Twitter que a Iniciativa Liberal não estará presente na recepção ao chefe de Estado cubano, na Assembleia da República, prevista para as 14h45 desta sexta-feira.

O líder da Iniciativa Liberal (IL) anunciou esta quinta-feira que o partido não se fará representar na recepção ao Presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, na Assembleia da República, na sexta-feira.

"O Presidente de Cuba será recebido amanhã [sexta-feira] na Assembleia da República. A Iniciativa Liberal, obviamente, não se fará representar", escreveu Rui Rocha na rede social Twitter.

Na sexta-feira, e a convite do Presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa, vai decorrer a visita de Estado a Portugal de Miguel Díaz-Canel. Segundo o programa oficial da visita, divulgado esta quinta-feira pelo ministério dos Negócios Estrangeiros, o Presidente da República de Cuba chega à Praça do Império pelas 10h30 e às 11h20 ao Palácio de Belém. Segue-se depois, às 12h10, uma conferência de imprensa.

A recepção na Assembleia da República, com honras militares, hinos nacionais, apresentação das delegações oficiais e assinatura do livro de honra, está agendada para as 14h45, sessão à qual a IL assume não estar presente.

Do Parlamento, o chefe de Estado cubano parte para um encontro com o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas, terminando o dia com um jantar oficial oferecido por Marcelo Rebelo de Sousa.