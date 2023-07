O concelho de Castelo Branco tem 34 sítios de relevância geológica identificados no âmbito do Inventário do Património Geológico e Geomineiro do Geopark Naturtejo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Naturtejo refere que o inventário do património geológico do concelho de Castelo Branco foi realizado por Carlos Neto de Carvalho e Joana Rodrigues, no âmbito do Inventário do Património Geológico e Geomineiro do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO.

"São 34 sítios de relevância geológica que agora são dados a conhecer à comunidade científica. Este inventário foi sendo desenvolvido e publicado localmente ao longo dos anos, tendo sido um contributo importante para o projecto do Parque do Barrocal, hoje com reconhecimentos nacionais e internacionais", sublinha o comunicado.

Segundo o Geopark Naturtejo, este inventário poderá vir a ser incluído na revisão do Plano Director Municipal (PDM) de Castelo Branco "para que se proponha a sua conservação e valorização".

"A região mostra uma elevada geodiversidade e boa parte das freguesias do concelho de Castelo Branco possuem sítios de interesse geológico, com potencial de utilização em programas para escolas e para integração em rotas temáticas de turismo de natureza", salienta.

A equipa do Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO está presente em sete trabalhos resultantes da cooperação científica desenvolvida com várias entidades nacionais e internacionais, como o Mare - Universidade de Coimbra, o Centro Português de Geo-História e Pré-História, o Instituto Dom Luiz (IDL) da Universidade de Lisboa e as universidades da Estremadura espanhola e de Zanjan.

Destaque ainda para a apresentação do novo mapa geológico da área de Penha Garcia, um projecto para o município de Idanha-a-Nova, no distrito de Castelo Branco.

Este trabalho coordenado pela investigadora Sofia Pereira resultou na constituição de um valioso acervo de mais de 650 exemplares de fósseis, que vão integrar o Centro de Interpretação Paleobiologia das Trilobites (CI.PT).

Este espaço está em construção e vai ser a primeira porta do Geopark Naturtejo território UNESCO a ser formalmente constituída no território reconhecido mundialmente pelo seu património geológico desde 2006.

O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, que integra a rede mundial da UNESCO, inclui os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão (distrito de Castelo Branco) e Nisa (Portalegre).

Um Geoparque Mundial da UNESCO compreende um território bem definido, onde locais e paisagens de importância geológica internacional são geridos numa concepção holística de protecção, educação e desenvolvimento sustentável.