Investigadores alemães estudam formação do vale do Tejo no Geopark Naturtejo

Uma equipa do Instituto de Geologia e Mineralogia da Universidade de Colónia (Alemanha), coordenada pelo investigador Tibor Dunai, esteve no Geopark Naturtejo a estudar a formação e a idade do vale do Tejo.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Naturtejo refere que a equipa de investigação alemã esteve no Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO, à procura “de novos dados que levem a conhecer o modo como a paisagem evoluiu e o vale do Tejo se formou”.

“A equipa obteve mais de 180 quilogramas de amostras de rochas recolhidas entre os granitos de Alpalhão e o importante geomonumento das Portas de Almourão, próximo das aldeias de Foz do Cobrão e Sobral Fernando”, lê-se na nota.

As amostras foram encaminhadas para o Laboratório de Isótopos Cosmogénicos coordenado por Steven Binnie, na Universidade de Colónia, e os primeiros resultados serão conhecidos na próxima Primavera.

Segundo a Naturtejo, esta equipa utiliza isótopos cosmogénicos para determinar há quanto tempo uma rocha foi exposta à superfície por erosão ou um solo foi formado, permitindo conhecer taxas de erosão com diversas aplicações, como em estudos de processos erosivos, de actividade tectónica ou de formação de solos.

“Esta é uma oportunidade dourada para obtermos mais respostas sobre a idade do Tejo e os processos que levaram ao seu desenvolvimento no decurso de importantes mudanças climáticas que decorreram nos últimos milhões de anos”, refere Carlos Neto de Carvalho, coordenador científico do Geopark Naturtejo.

Este e outros projectos científicos ampliam o conhecimento sobre o território Geopark Naturtejo Mundial da UNESCO, numa perspectiva de valorização do seu património natural.

“Pretende-se uma vez mais que estes projectos envolvam as comunidades locais e que, neles, estas encontrem relevância para actividades económicas com forte potencial para a região, como o turismo de natureza, mas também para outras indústrias e actividades agrícolas num contexto de mudanças climáticas”, conclui.

O Geopark Naturtejo da Meseta Meridional, que integra a rede mundial da UNESCO, inclui os concelhos de Castelo Branco, Idanha-a-Nova, Nisa, Oleiros, Penamacor, Proença-a-Nova e Vila Velha de Ródão.