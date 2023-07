João Jaime Pires: “É muito provável que as médias de acesso ao ensino superior subam”

O director do liceu Camões, em Lisboa, faz uma análise aos resultados dos exames nacionais. Greves nas escolas não terão tido grande impacto no secundário.

Os resultados dos exames nacionais do ensino secundário foram conhecidos esta segunda-feira: as médias subiram nas disciplinas de Português e de Biologia e Geologia. Foram também registadas pequenas descidas a Matemática A e Física e Química, disciplina que em 2022 subiu quase dois valores em relação ao ano anterior. Das 25 disciplinas sujeitas a exame, apenas Geometria Descritiva ficou abaixo dos dez valores. João Jaime Pires, director da Escola Secundária de Camões, em Lisboa, faz uma análise aos resultados agora conhecidos. Dada a melhoria geral das médias dos exames nacionais, acredita que as médias de entrada nos cursos de ensino superior vão subir no concurso nacional de acesso. E não encontra reflexos das greves nas escolas, que marcaram o ano lectivo, no desempenho dos alunos nas provas.