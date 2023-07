Exames do secundário: médias sobem a Português e Biologia

As médias dos exames nacionais do ensino secundário subiram na disciplina de Português e na de Biologia e Geologia. Registaram pequenas descidas a Matemática A e Física e Química. Isto no que respeita às quatro provas com mais inscritos. Das 25 disciplinas sujeitas a exame, só Geometria Descritiva ficou abaixo dos 10 valores.

Os resultados foram conhecidos esta segunda-feira. A média a Português subiu de 10,9 para 12,5, a Biologia e Geologia passou de 10,8 para 11,4. A Matemática A desceu de 11,9 para 11 e a Física e Química A de 11,7 para 11,2.

Em comunicado enviado às redacções, o Ministério da Educação destaca "a subida da classificação média, em 24 pontos, no exame final nacional de Matemática B e, em 16 pontos, nos exames de Português e de Matemática Aplicada às Ciências Sociais".

Regista, por outro lado, "a diminuição da classificação média, em 20 pontos, no exame de História da Cultura e das Artes, em 9 pontos no exame de Matemática A, em 8 pontos no exame de História A e, em 7 pontos, nos exames de Geografia A e de Geometria Descritiva A".

Ainda de acordo com o ME, e “tendo em consideração os exames finais nacionais com um número de alunos superior a 2500, aqueles que apresentaram uma classificação média mais elevada foram: Inglês com 14,8 valores; Desenho A com 13,7; Português com 12,5; Matemática Aplicada às Ciências Sociais com 12,1 e Economia A com 12”.

No conjunto registou-se uma subida da média em dez disciplinas e duas mantiveram o mesmo resultado. Quanto às outras, à excepção das já referidas atrás, "não houve subidas nem descidas significativas".

Os resultados alcançados pelos alunos do secundário contrastam com os do 9.º ano, com a média de Matemática a descer para 43%, numa escala de 0 a 100), uma das mais baixas em quase 20 anos de provas finais neste ano de escolaridade. Já a Português a média subiu de 55% para 61%.

À semelhança do que tem acontecido desde 2020, os exames deste ano serviram apenas como provas de ingresso no ensino superior. Dos cerca de 150 mil alunos inscritos, faltaram às provas 54.980. O exame com mais inscritos foi o de Biologia e Geologia (44.311), que dá acesso aos cursos da área da Saúde, seguindo-se o de Português (42.885), que voltará a ser obrigatório para todos os alunos a partir de 2024/2025.