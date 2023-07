Look Living, apartamentos turísticos com toque de hotel e um restaurante que vale por si

Quem se depara na fachada do Look Living, na Rua da Boavista, encaixada entre o Cais do Sodré e Santos, em Lisboa, está longe de imaginar o que esconde aquela enorme porta. É quando se começa a subir a imensa escadaria de pedra que se percebe que espaço não faltará nestes apartamentos turísticos com serviço de hotel. “É o conforto de se sentir em casa, mas com qualidade”, define o proprietário, António Polena.

