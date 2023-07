Oito deputados do PS argumentam contra a imposição de quotas de género no Tribunal Constitucional que o Parlamento votará em breve.

A alteração dos requisitos para designação de juiz do Tribunal Constitucional, através da imposição de uma quota de género na composição deste, será em breve objeto de votação na Assembleia da República, pela mão de dois projetos de lei (do BE e do PAN).