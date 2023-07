Twitter perdeu 50% das receitas de publicidade

Elon Musk deu o dito por não dito e revelou, este fim-de-semana, que o Twitter está, afinal, bastante longe do break even, o ponto de equilíbrio entre receitas e despesas. O empresário norte-americano comprou aquela rede social em Outubro de 2022 por 44 mil milhões de dólares e, em Abril passado, afirmou, numa entrevista à BBC, que a empresa estava "praticamente no break even", até porque muitos dos anunciantes que tinham suspendido a compra de publicidade estariam a regressar.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt