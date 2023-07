Di María e Jurásek com precisão suíça no segundo teste do Benfica

Gonçalo Ramos também marcou no triunfo sobre o Basileia, a uma semana do Torneio do Algarve.

Ángel Di María e David Jurásek estrearam-se este domingo, no segundo teste de pré-época do Benfica, frente ao FC Basileia, em Basileia, com absoluta precisão suíça, contribuindo para novo triunfo, por 3-1, depois do ensaio com o Southampton, em Inglaterra. Sem grandes acelerações, perante um adversário prestes a iniciar a época 2023/24, ao Benfica bastaram 45 minutos para fazer a diferença e avançar para o desafio seguinte.

Roger Schmidt optou por iniciar este segundo ensaio da pré-época com um "onze tipo" mais aproximado do que deverá ser o exoesqueleto da equipa do Benfica na próxima época. As novidades, para além da continuidade de Kokçu no meio-campo, foram as entradas dos reforços Jurásek e Ángel Di María de início.

Vlachodimos surgiu na baliza, com Bah, António Silva, Morato e o ex-Slavia Praga Jurásek a comporem uma defesa que não chegou a ser verdadeiramente testada - em especial o lado esquerdo.

Florentino e a contratação mais dispendiosa de sempre, Kokcu, procuraram estabelecer contacto com os homens da frente através da influência de João Mário, atento às movimentações de Di María, Rafa e Gonçalo Ramos.

Pela frente, um Benfica naturalmente muito verde e ainda a ganhar estofo para o Torneio do Algarve, onde medirá forças com os sauditas do Al Nassr de Luís Castro e Cristiano Ronaldo e com os espanhóis do Celta de Vigo, teve um FC Basileia, quinto classificado da Liga suíça em 2022/23, que na próxima semana inicia uma nova temporada, pelo que tem já consolidada a fase de preparação.

Vantagem que a equipa de Roger Schmidt anulou por completo, permitindo apenas um cabeceamento de Wouter Burger aos 11 minutos de jogo, do qual não resultou especial perigo para a baliza de Vlachodimos.

O que se assistiu depois, mesmo num jogo de ritmos baixos, foi a astúcia e sagacidade de Di María, a antecipar o cruzamento de Bah após erro primário de Calafiori, para marcar o primeiro golo (24') num St. Jakob Park repleto de adeptos benfiquistas​. Em vantagem, o Benfica limitou-se a aproveitar todas as deixas dos suíços, com Gonçalo Ramos (29') a imitar o argentino e a abrir caminho para a goleada.

Já mesmo em cima do intervalo, Jurásek "dinamitou" (41') a baliza de Marwin Hitz após assistência preciosa de Di María, permitindo uma abordagem radical na segunda parte, com dez substituições de uma só vez, para além de ter superado a marca do primeiro teste, com o Southampton.

Do onze inicial, apenas Vlachodimos transitou para a segunda fase do jogo dos "encarnados", que passaram a actuar com João Victor, Tomás Araújo, Lucas Veríssimo, Ristic, João Neves, Chiquinho, Neres, Casper Tengstedt, Fredrik Aursnes e Andreas Schjelderup.

Schmidt doseava o esforço sem ceder a iniciativa ao FC Basel, que continuou pressionado e sob ameaça de Neres, Tengstedt e Schjelderup, que rapidamente tiraram as medidas à baliza da equipa helvética, obrigando Mirko Salvi, que entretanto assumiu a baliza, a mostrar-se com defesa apertada​.

Não aproveitou o Benfica, disse presente o alemão de 17 anos Adriano Onyegbule, a reduzir aos 81 minutos num remate à entrada da área, após desenvolvimento de uma jogada pela direita que revelou fragilidades numa defesa alternativa.​

O jogo acabava sem que a segunda equipa do Benfica pudesse consumar um futebol suficientemente capaz de dominar a formação suíça, que entretanto remodelara o onze, perdendo-se num período dominado por algumas picardias que também ajudam os jogadores a ambientarem-se à competição.