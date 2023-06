Orkun Kokçu, um médio com golo e habituado a encher o campo

Antes de começarmos, aqui fica uma dica para quem quiser pronunciar de forma adequada o nome do novo reforço do Benfica: Orcun Côquetchu. Tal como aconteceu com Fredrik Aursnes (lê-se Auchnesse), este médio multifacetado vai precisar de legenda nos primeiros tempos, mas se conseguir replicar por cá o que fez na Liga neerlandesa, nos últimos dois anos, rapidamente entrará no léxico do futebol nacional. Aos 22 anos, Orkun Kokçu assume-se como a contratação mais cara alguma vez feita por um clube português. São 25 milhões de euros a saírem dos cofres da Luz para garantir os serviços do internacional turco, mas a fasquia pode subir, com mais 5 milhões por objectivos. Como tem sido hábito, de resto.

Os leitores são a força e a vida do jornal



O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para O contributo do PÚBLICO para a vida democrática e cívica do país reside na força da relação que estabelece com os seus leitores.Para continuar a ler este artigo assine o PÚBLICO.Ligue - nos através do 808 200 095 ou envie-nos um email para assinaturas.online@publico.pt