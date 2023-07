Benfica oficializa lateral esquerdo Jurásek

O lateral esquerdo David Jurásek é oficialmente reforço do Benfica, anunciou esta segunda-feira o emblema da Luz, no site oficial. O internacional checo ex-Slavia Praga assinou contrato válido por cinco temporadas, até 2028, e vai juntar-se à comitiva "encarnada" que está a estagiar em Inglaterra.

"A Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o SK Slavia Praga para a aquisição da totalidade dos direitos do jogador David Jurásek, por um montante de € 14.000.000 (catorze milhões de euros). Mais se informa que o SK Slavia Praga terá ainda direito a receber 10% do valor de uma futura cedência do referido jogador", adiantam os "encarnados", em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Estes valores fazem do checo o lateral mais caro da história do Benfica, superando largamente os 8,5 milhões de euros despendidos na época passada para assegurar o lateral direito dinamarquês Alexander Bah.

Jurásek, de 22 anos, assinou um contrato válido até 30 de Junho de 2028, que inclui uma cláusula de rescisão no valor de 80 milhões de euros.

O Benfica encontra-se desde esta segunda-feira em Burton-on-Trent, mais concretamente no St. George's Park, local onde já estagiou na temporada passada. No âmbito desta estadia em Inglaterra, tem um jogo de preparação, que será realizado à porta fechada, agendado com o Southampton para quarta-feira.

"O Benfica é um dos maiores clubes da Europa", começou por dizer o lateral à BTV, descrevendo-se como "um jogador muito ofensivo" e prometendo trabalho afincado para ajuda a equipa a conquistar troféus.