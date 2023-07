Jurásek está em Lisboa e já fala sobre o Benfica

Já está em Portugal, até já confessou a sua satisfação em ir jogar no Benfica, só ainda não foi apresentado oficialmente como o mais recente reforço da equipa “encarnada” para a próxima temporada. David Jurásek aterrou neste domingo ao início da tarde em Tires, Cascais, e será o segundo checo a jogar nas “águias” em toda a história do clube — o primeiro, e até agora único, foi Karel Poborsky, que esteve na Luz entre Janeiro de 1998 e Janeiro de 2001.

“Estou muito feliz por estar aqui”, limitou-se ontem a dizer Jurásek antes de se deslocar para Lisboa, onde realizaria exames médicos e assinaria um contrato com o Benfica.

David Jurásek, 22 anos, deverá custar aos cofres da Luz cerca de 13 milhões de euros e assinar um contrato com a duração de cinco temporadas e é o substituto encontrado para a posição que durante os últimos anos foi de Grimaldo, que deixou os “encarnados” a custo zero, ficando apenas Ristic para preencher o lugar.

A confirmar-se aquele valor, Jurásek torna-se no lateral mais caro da história do Benfica e do futebol português, ultrapassando Bah, que será seu colega de equipa (8 milhões de euros) e Pedro Porro (8,5 milhões de euros).

De saída confirmada está Gilberto, que assinou pelos brasileiros do Bahia, treinados por Renato Paiva. O clube de Salvador anunciou ontem a contratação do lateral e embora os moldes concretos do negócio não tenham sido revelados a imprensa desportiva noticia que o jogador deixa 2,5 milhões de euros nos cofres da Luz. Gilberto tinha sido contratado pelo Benfica ao Fluminense, tendo feito três épocas pelos “encarnados”, num total de 106 jogos e oito golos marcados.

Enquanto isso, Roger Schmidt chamou 31 jogadores para o estágio que os benfiquistas vão realizar em Inglaterra.

A comitiva partiu neste domingo para solo inglês onde permanecerá até ao dia 15. Para quarta-feira (15h) está agendado um jogo particular com o Southampton, equipa despromovida na última época ao segundo escalão inglês.

Otamendi e Di María não seguiram viagem ao contrário de Vlachodimos, Samuel Soares, Leo Kokubo, André Gomes e Marcel, Bah, Lucas Veríssimo, João Victor, Mihailo Ristic, Tomás Araújo, Rafael Rodrigues, António Silva, Morato, Neres, Aursnes, Kokçu, Meité, Paulo Bernardo, João Mário, Chiquinho, Tiago Dantas, Martim Neto, Florentino, João Neves, Tengstedt, Schjelderup, Rafa, Musa, Henrique Araújo, Tiago Gouveia e Gonçalo Ramos.