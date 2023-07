Di Maria apresentado na Luz: “Quis voltar a casa para ser feliz outra vez”

Exactamente às 19h04, como prometido, Angel Di Maria surgiu na varanda que fica por cima da porta 18, com Rui Costa ao lado. A apontar para o coração, onde está o emblema do Benfica, e a saltar ao ritmo dos cânticos das muitas centenas de benfiquistas que o aguardavam. "Olá a todos, obrigado por virem, estão todos aqui por mim, estou agradecido a todos, ao presidente por me dar oportunidade de voltar a casa, é inexplicável, obrigado a todos por virem aqui", começou por dizer o argentino de 35 anos.

Com um discurso sempre interrompido pelos cânticos dos eufóricos adeptos, o novo camisola 11 do Benfica explicou a sua opção pelo clube que representou entre 2007 e 2010. "Tive muitas propostas, mas tenho muita ilusion e quis voltar a casa, para ser feliz outra vez. Vim com o meu coração. O que realmente sinto é o que senti em 2007, querer trabalhar, lutar e conseguir títulos. Este ano, o Benfica venceu o 38.º título de campeão e oxalá no ano que vem sigamos pelo mesmo caminho, o 39.º", concluiu Di Maria.