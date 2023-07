Benfica entra a ganhar na pré-temporada 2023-24

David Neres e Mihailo Ristic fizeram os golos no triunfo sobre o Southampton, em Inglaterra.

O Benfica realizou nesta quarta-feira o primeiro jogo de preparação da temporada 2023-24. No âmbito do estágio que estão a realizar em St. George's Park, Inglaterra, os "encarnados" venceram por 2-0, tendo feito (como é natural neste contexto) uma ampla rotação do plantel.

Roger Schmidt, treinador das "águias", lançou em campo um "onze" composto por Samuel Soares; João Victor, Lucas Veríssimo, Morato, Ristic; Chiquinho, Kökçü; Neres, Rafa, Aursnes; Musa. A comandar quase sempre o jogo com bola, o Benfica teve em David Neres um dos protagonistas: aos 10' rematou em arco ao poste, aos 11' inaugurou o marcador, após uma transição que contou com assistência de Rafa.

Em 4x2x3x1, o Benfica utilizou o reforço Kokçu ao lado de Chiquinho, mas seria um jogador que teve pouco espaço para se afirmar na época passada a assinar o 2-0: numa incursão pelo lado esquerdo, Ristic progrediu com bola e rematou forte e cruzado para o segundo poste.

No segundo tempo, as equipas sofreram uma revolução e o Benfica reentrou em campo com Samuel Soares; Bah, António Silva, Tomás Araújo, Rafael Rodrigues; Florentino, João Neves; João Mário, Tiago Gouveia, Schjelderup; Tengstedt.

O modelo de jogo manteve-se, com a equipa a pressionar alto a primeira fase de construção do Southampton e a conseguir resolver, com mais ou menos facilidade, os problemas defensivos que foram surgindo (quase sempre pelo corredor esquerdo dos ingleses).

Apesar de mais um par de aproximações perigosas à baliza britânica, o resultado não se alterou e as "águias" vão encerrar este capítulo em Inglaterra com um triunfo, já que a partida para Basileia (próxima etapa do estágio) está agendada para o próximo sábado.