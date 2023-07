Onde está a vitamina B12 numa dieta vegan? Nas algas

Para quem mantém ou quer começar uma dieta vegan ​ou vegetariana, a ausência de fontes de vitamina B12, encontrada principalmente na carne, fígado, peixe, ovos ou lacticínios, é uma preocupação impossível de contornar. Mas um grupo de cientistas acredita ter encontrado a "planta" que faltava incluir numa dieta vegan saudável: as algas.

Suplementos feitos a partir de algumas espécies de algas podem revelar-se a solução mais eficaz para a deficiência de vitamina B12, que provoca sintomas como palidez, cansaço, falta de ar, perda de apetite ou perturbações no sistema digestivo, e pode estar associada a anemia, diabetes e doença cardíaca.

A conclusão é de investigadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, e da Université Paris Sciences et Letters (PLS) em França, que estudaram a presença de vitamina B12 capaz de ser absorvida pelo corpo humano em várias algas. Não são as algas que produzem este micronutriente, mas absorvem-no do ambiente em que vivem, sendo fabricado por bactérias.

“Dietas que se baseiam apenas em produtos de origem vegetal têm muitas vantagens, mas algumas deficiências, e uma das mais importantes é a falta de vitamina B12”, explicou Alison Smith, uma das autoras do estudo divulgado em Junho deste ano, citada pelo The Guardian.

Existem vários tipos de suplementos de cobalamina (ou vitamina B12), mas nem todos são eficazes, alertam os investigadores. Além disso, a maioria das pessoas veganas e vegetarianas preferem suplementos de origem natural. “Não conseguimos obtê-la a partir de plantas, mas descobrimos que algumas algas são fontes ricas desta vitamina”, acrescentou Alison Smith.

“Se adoptarmos uma dieta vegetariana, ou vegan, a ingestão de B12 pode ser drasticamente reduzida, e isso está a ter consequências na saúde da população”, explicou Payam Mehrshahi, também investigador em Cambridge, referindo-se ao contexto britânico.

Em Portugal, os vegetarianos e veganos eram já mais de um milhão no final do ano passado — cerca de 10% da população portuguesa.