André Silva: “A lei [das subvenções] não é clara. Tanto que há esta prática”

A Polícia Judiciária fez buscas à casa de Rui Rio, à do deputado Hugo Carneiro e às sedes do PSD de Lisboa e Porto. Em causa está o pagamento a funcionários do partido com recurso a verbas do grupo parlamentar. Tendo em conta que a prática é comum e conhecida, acha que a acção das autoridades foi proporcional?

Há pessoas pagas pelo partido e pelo grupo parlamentar e que fazem trabalho de sobreposição. Os grupos parlamentares são extensões dos partidos e também órgãos do partido, além de órgãos da Assembleia da República (AR). Poderá haver casos eticamente reprováveis: é o caso de alguém que só monta palcos para comícios partidários. Excepto isso, no fundo, há uma partilha de recursos.

