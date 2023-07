Vox: o que o Chega gostaria de ser

Considerando a proximidade e influência das eleições em Espanha relativamente ao atual contexto político português, têm sido realizadas inúmeras análises e comparações sobre potenciais projetos de poder em ambos os lados da fronteira, nomeadamente as possíveis alianças PP-Vox e PSD-Chega. As comparações são legitimas, dados os vários aspetos comuns; contudo, há diferenças a destacar entre os dois casos, especialmente aquelas que dizem respeito aos “novos partidos” que têm conquistado poder na Europa. Será que o Vox é o Chega português, ou vice-versa?

O Vox, tal como o Chega, pertence ao universo da ultradireita – casa da extrema-direita e da direita radical, onde habitam diferentes partidos e organizações: desde extremistas que rejeitam a democracia e querem subvertê-la usando práticas inconstitucionais e, se necessário, violentas; até radicais que, apesar de jogarem o jogo democrático, apresentam uma visão iliberal que se encaminha para formas de democracia direta e concentração de poder em líderes que clamam serem os representantes do povo (tipicamente associado à maioria nativa), ungidos com a missão de punir elites e minorias consideradas antagónicas, bem como recuperar um determinado passado glorioso.

O partido de Santiago Abascal é identificado, unanimemente, pela ciência política como habitando o lado radical da ultradireita. Usando a conceptualização de Cas Mudde, este partido apresenta as três principais características da direita radical, (muito) resumidas no parágrafo anterior: o nativismo, o autoritarismo e o populismo. O exercício da política comparada permite perceber que o Vox tem muitos pontos ideológicos em comum com o Chega (e, obviamente, com outros partidos europeus de direita radical). Mas o Vox tem também particularidades presentes e passadas que fazem do partido um fenómeno diferente do Chega.

Para além de uma miríade de inimigos internos e externos, comuns aos dois partidos ibéricos, o Vox tem um poderosíssimo oponente, na figura dos movimentos separatistas existentes em Espanha. Para além do discurso nativista anti-imigração, o Vox irrompeu na política espanhola enquanto partido nacionalista e unionista, apostando numa lógica punitiva contra o independentismo catalão. No contexto do Chega não existe um movimento político adversário tao fraturante a nível nacional, como são os separatismos; por outras palavras, não existe este tipo de material inflamável que alimenta o fogo da estratégia de polarização, essencial para partidos radicais.

Se o nacionalismo serve para combater o separatismo, o Vox usa o nativismo como arma contra a imigração – um tema, por enquanto, mais saliente em Espanha do que em Portugal, tanto nas grandes cidades como na costa mediterrânica e nos singulares enclaves de Ceuta e Melilla, que se constituem como pontos de entrada de migrantes africanos.

Ao contrário do Chega, o Vox não é um partido unipessoal. E, para além do próprio Vox, existe ainda uma rede de organizações que alimentam a ação política do partido, como é o caso mais notório da Fundación Disenso – um think tank com projeção na Europa e Américas

Outro ponto de evidente diferença entre os dois partidos está relacionado com a liderança e composição do Vox. O partido espanhol, ao contrário do seu congénere português, é um partido de quadros. Esta característica do Vox tem raízes profundas, ligadas à transição democrática em Espanha que, ao contrário da portuguesa, não foi enquadrada num processo revolucionário. Neste sentido, a direita nacionalista espanhola continuou com uma forte presença na política e também nas esferas da cultura, comunicação social, igreja, academia e empresas; um exemplo paradigmático é o do ingresso de políticos e apoiantes da direita nacionalista espanhola, saída do franquismo, no extinto partido Aliança Popular e, posteriormente, no PP (que, não por acaso, formou atuais líderes do Vox).

há Rocío Monasterio, Javier Ortega-Smith, Iván Espinosa de los Monteros, Jorge Buxadé e outros líderes emergentes.

Em suma, existem diferenças substanciais entre os dois partidos. Para além de estar enquadrado num contexto que lhe é particularmente favorável, o Vox encontra-se mais preparado para o exercício da conquista e manutenção do poder; é o partido que o Chega gostaria de ser.

Contudo, esta conclusão não exclui a hipótese de aliança futura entre o espaço do centro-direita e a direita radical em Portugal, à semelhança do que já se passa em Itália ou na Suécia e do que se poderá passar em Espanha. Tipicamente, os novos fenómenos políticos chegam à península ibérica com mais (no caso português) ou menos (no caso espanhol) delay, mas acabam por chegar.

