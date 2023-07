Espanha: Esquerda tem duas semanas para evitar governo do PP e do Vox

PSOE e Sumar esperam que o fantasma do Vox provoque a mobilização da esquerda. Com tudo em aberto, o único frente a frente entre Sánchez e Feijóo, esta segunda-feira, ganha especial relevo.

Faltam duas semanas para 37 milhões de eleitores decidirem se selam a mudança de ciclo político e devolvem o poder em Espanha à direita, pondo fim à primeira experiência de governo de coligação da história da democracia no país, que uniu o PSOE de Pedro Sánchez ao Podemos. Se o fizerem, estarão com grande probabilidade a escolher um novo executivo de coligação, juntando agora a direita do PP ao Vox, o partido radical que quer sair do Acordo de Paris, pôr em causa as reformas progressistas dos últimos anos; direitos há muito estabelecidos, como o do aborto; e o próprio modelo das autonomias, propondo até ilegalizar os partidos independentistas.